– Una no corre antes de caminar, no llega a una galaxia antes de ir a la luna, no pasa de tener una dictadura a una sociedad perfecta. Todos los cambios que se van incrementando en la sociedad son importantes: hay un montón de pasos previos que son fundamentales para trabajar en lo próximo. Por ejemplo, en el ámbito del feminismo y las mujeres es cierto que la demanda es una transformación total de la sociedad, un acceso igualitario a los bienes, a la personería, a los servicios, pero simplemente aprobar una ley de aborto es un gran paso.