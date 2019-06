De chico Toulouse-Lautrec se cayó de un caballo y se partió un fémur. Ya se había quebrado el otro, unos años antes. En realidad, Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Monfa, ese era su nombre completo y su pertenencia a la nobleza de Francia indicada en tanto apellido, no se partía los huesos porque era mal jinete, ni siquiera lo era, sino porque tenía una enfermedad genética y congénita, ya que sus padres eran primos hermanos. Nació en Albi en 1864 en el seno de una familia de dinero que, al estilo de la época, no quería dividir sus bienes por casamientos con quienes no fueran parientes.

Las consecuencias de estos matrimonios eran muy buenas para la economía pero perjudiciales para la salud de la descendencia. Su hermano, que nació cuatro años después, no sobrevivió y eso, parece, fue el detonante de la separación del conde Alphonse y señora. Henri se quedó a vivir con la madre y, a pesar de los cuidados y consultas, no creció sino hasta el metro cincuenta, sus piernas quedaron muy chuecas y pasó temporadas postrado, mientras aprendía dibujo y pintaba escenas de caza y caballos. Esos a los que no se subiría más.