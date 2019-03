Visité esta muestra teniendo 59 años, la edad en la que Warhol murió. Los más de 15 apartados en los que se divide la misma no alcanzan a abarcar todo lo que en su vida produjo y no pude evitar sentirme una artista-productora muy muy inferior en el ejercicio malévolo de la comparación. Siempre una injusticia. Mientras escribo esta nota decido hacerlo escuchando el álbum Songs from Drella y el tema con el que cierra el disco "Hello, it s me" puede hacer llorar aún al mayor detractor de Andy porque los versos de Cale/Reed dichos por la voz de este último constituyen un homenaje y también una disculpa, la consciencia insalvable de no haberlo tomado en serio lo suficiente, por lo que una vez muerto salvan ese trecho insalvable de lo no dicho a tiempo. "Good bye, Andy" y antes: "Nobody is like you". Estamos de acuerdo.