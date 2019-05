La naturaleza marina no volvió a ser vista de la misma forma desde que Stephen Hillenburg dibujó pulpos que tocan el clarinete, cangrejos adictos a producir dinero y estrellas de mar que se sienten desnudas si no usan traje de baño. No es casual que toda la acción suceda bajo el agua: el creador de la serie de animación para niños más larga de la historia era fanático del oceanógrafo Jacques Cousteau, cuando era chico.