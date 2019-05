-Es un tema muy complejo. Hay, a mi modo de ver, tres o cuatro explicaciones. El Romanticismo del siglo XIX relanza la literatura en catalán lo que genera un tema cultural y a principios del XX esa reivindicación de la vieja cultura catalana comenzó a ser una agenda política; es decir "no tenemos que separar de España para poder ser nosotros mismos". Es un movimiento bastante esencialista y a lo largo del siglo XX se ha mantenido entre un 20 y 25 por ciento. En democracia ha gobernado un partido nacionalista que ha abonado mucho a esta idea, primero en la educación, en la comunicación, en la televisión pública. Esto coincide con la crisis económicas y los populismos de toda Europa que dan respuestas muy simples a problemas muy complejos. Con eslogans como"Vamos mal porque Madrid nos roba", por un lado, corriente que viene de mucho tiempo y va creciendo. Dos: la crisis económica, que precipita actitudes populistas y tres, creo que ha habido una clase política y un grupo de propagandistas irresponsables que de una forma poco seria han animado a la sociedad a meterse en una vía de extrema radicalidad que no era necesaria, que no se pedía, y que ellos mismos sabían que no llegarían al margen del 50% sin el cual no puedes ir a ningún lado. Y además, le dijeron a su propia gente de que Europa aceptaría a una Cataluña independiente, lo que era mentira. La cuarta es que creo que hay una venganza de las comarcas catalanas contra el gran éxito de la Barcelona olímpica, ya que el evento la convirtió en una gran ciudad llena de turistas, cuando se visitan los sitios de interés hay carteles en inglés, en alemán, y ellos consideran que este gran éxito hace que Barcelona se desvirtúe desde el punto de vista nacional. De hecho, fue el eslogan de uno de los candidatos a alcalde, Barcelona se había vuelto demasiado cosmopolita. Entonces hay una actitud desde las comarcas, en donde todo el mundo catalán se vive de una forma más pura, para decir que toda cataluña tiene que ser como ellos, incluso su capital. La mayoría de los dirigentes separatistas, algunos de los cuales están en prisión o fuera de España, eran alcaldes de pueblo, que quieren colocar esa lógica de pueblo a una ciudad que juega en la liga de las grandes ciudades.