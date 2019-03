—Es la única que me dejo poner. Es una etiqueta que llevo con orgullo. A mí me enseñaron a ser feminista en casa, mi abuela y mi madre, que me inculcaron desde pequeña que tenía que ser independiente. Me decían: 'Tienes que estudiar porque tienes que ser independiente. Solo serás dueña de tu propia vida si no dependes de nadie'. Eso está esculpido en piedra en mi educación. Me enseñaron que tenía que tener las riendas de mi propia vida. No es tan fácil. Además, yo creo que hay que hacer una reflexión más de fondo: no se puede ser demócrata sin ser feminista. Democracia significa es una sociedad que está basada en la igualdad de todos sus miembros. No es una democracia si la mitad de la población no tiene las mismas oportunidades y las mismas condiciones de igualdad. Yo creo que cualquiera que de verdad sea demócrata tiene que ser feminista.