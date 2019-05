Daniela Guerrero González: Estoy en el espacio de escritura de mi casa, algo así como una mezcla de biblioteca y sala de juegos infantil. Alrededor están mis libros, los uniformes ordenados de mis hijos porque mañana deben levantarse muy temprano y fotos de seres y momentos que atesoro. Frente a mí, una réplica en papel maché de El Principito sobre un planeta, y un sin fin de dibujos, grafemas y rayados sin forma. Detrás, un gran ventanal (hoy hace frío así que me moví de la ventana), ese espacio en particular me recuerda que al fondo hay un mar que no para, que siempre oxigena y baila, solo que a ratos está más silencioso, hoy un poco de neblina lo cubre, pero si me callo, aunque no lo vea, puedo oír cómo está respirando.