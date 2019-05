El periodista —que trabajó también en The Associated Press, The New York Times, The Washington Post, The New Republic, CBS News y obtuvo los premios Rey de España, Ortega y Gasset y María Moors Cabot— aconsejó que cada quien analizara, en su campo profesional, cuáles trabajos van a desaparecer. "El periodismo no va a desaparecer", dijo sobre el propio. "Pero el autor de una nota informativa, el que escribe qué pasó, cuándo y dónde, ya no va a existir: eso lo va a hacer un algoritmo, como ya sucedió en The Washington Post durante las elecciones de 2016".