Gobernador de Antioquia reaccionó a nuevo escándalo de Petro: “Cómo no iba a crecer el Clan del Golfo si tenía todo para jugar a “los congelados”

El gobernador de Antioquia no ocultó su indignación frente al más reciente escándalo que salpica al Gobierno de Gustavo Petro - crédito @AndresJRendonC/X

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, protagonizó una fuerte reacción frente a los audios atribuidos al ex alto Consejero de Paz Danilo Rueda, que habría pactado una serie de prebendas para favorecer al Clan del Golfo, durante el inicio de la administración del presidente Gustavo Petro. Y sostuvo que la expansión de esta organización al margen de la ley fue posible, justamente, por un “Estado inmóvil”.

Rendón, en una declaración pública, sostuvo que la inacción de la saliente administración, sin bombardeos y con la inteligencia militar expuesta, facilitó la labor criminal de este grupo al margen de la ley. Así expresó su indignación frente al copioso material probatorio de Noticias Caracol, en el que, además, resultó salpicado el ministro de Defensa Iván Velásquez, por la ‘purga’ de altos oficiales en las Fuerzas Militares.

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“Da cuenta, una vez más, que esos grupos criminales cooptaron los organismos del Estado y sus capacidades de inteligencia”, destacó el mandatario regional, que asoció estas conductas desde el Ejecutivo con las denuncias que, según dijo, ya se habían hecho desde el departamento sobre supuestos acuerdos no públicos con organizaciones armadas, en pro de lo que se denominó la política de Paz Total del Gobierno.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, apuntó en sus redes sociales contra el Gobierno de Gustavo Petro, por la manera en que habrían accedido a múltiples peticiones del Clan del Golfo - crédito @AndresJRendonC/X

En sus afirmaciones, Rendón aseguró que “en todo el país prácticamente se duplicó el Clan del Golfo” y atribuyó ese crecimiento desmesurado a la ausencia de una ofensiva sostenida. Asimismo, también afirmó que al entonces Gobierno “nunca bombardeó la estructura del Frente 37 de las Farc de Calarcá”, lo que le permitió a esta estructura delictiva expandir su presencia en la región, ante la falta de presencia institucional.

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En ese sentido, el mandatario de los antioqueños, que hace parte del partido Centro Democrático, dirigió su mensaje hacia los retos que tendrá el presidente electo Abelardo de la Espriella. “Le va a tocar muy duro al presidente Abelardo para recuperar la seguridad”, dijo el gobernador, antes de señalar en sus afirmaciones que esta nueva etapa de Colombia dependerá de la “determinación” para enfrentar a las organizaciones criminales.

Gobernador Rendón vinculó los audios con una parálisis operativa del Estado

En su reacción, Rendón hizo una especie de analogía con una de las frases más llamativas de los diálogos revelados. “Cómo no iba a crecer el clan del golfo en el país si tenía todo para jugar a ‘los congelados’”. En efecto, la expresión se remitió a la grabación en la que se oye a Rueda decir que “juguemos a los congelados. Entonces, todos nos quedamos congelados, los tres”, en su diálogo con alias Jerónimo.

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Andrés Julián Rendón ha sido uno de los opositores más fuertes del Gobierno de Gustavo Petro en las regiones, lo que ha representado dificultades para sus proyectos en Antioquia - crédito Gobernación de Antioquia - Andrea Puentes/Presidencia

A partir de esta revelación, el gobernador sostuvo que lo revelado “ratificaba” que los grupos ilegales operaron con margen suficiente para fortalecerse. De hecho, Rendón elevó el tono de sus acusaciones al afirmar los motivos que estarían detrás del proceder del Gobierno frente al reordenamiento de sus Fuerzas Militares, pero además, en su postura de continuar con los diálogos con las organizaciones ilegales.

“Con razón lloraba el niño. El gobierno Petro entregó sin escrúpulos la inteligencia del estado a las estructuras criminales”, señaló el gobernador de Antioquia, que agregó que la investigación periodística muestra que esas organizaciones “cooptaron los organismos del Estado y sus capacidades de inteligencia”. En síntesis, para el gobernador, la política de seguridad del gobierno dejó sin presión militar a esos grupos.

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Así reiteró lo que según dijo eran sus sospechas. “La investigación confirma lo que hemos denunciado desde Antioquia: el gobierno Petro pareciera tener acuerdos bajo la mesa”, afirmó Rendón, que hizo un paralelo entre la ausencia de bombardeos a la evolución de las cifras de violencia que, según él, dejaron homicidios, extorsiones, secuestros y desplazamientos como prueba del “equívoco que fue la Paz Total”.

La conversación entre Danilo Rueda y alias Jerónimo planteó un acuerdo de “congelados” que incluía al Ejército y la Policía - crédito Colprensa/Captura de Video Primera Voz

Con ello, hizo una duro pronunciamiento sobre lo que sería la permisividad frente al crimen. “Algo muy curioso, se acabó el gobierno de Petro y nunca bombardearon la estructura del Frente 37 de las Farc de Calarcá”, señaló el mandatario antioqueño al usar ese caso como ejemplo de una política que, a su juicio, renunció a arrinconar a las organizaciones armadas en su territorio, que se ha visto golpeado.

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El mandatario antioqueño cerró su pronunciamiento con un contraste entre el balance del periodo anterior y la expectativa que deposita en el presidente electo Abelardo de la Espriella. “Solo falta que se tenga determinación, como estoy seguro la tiene el presidente electo, para encarar al crimen”, dijo Rendón, que sostuvo que esa estrategia ya tuvo antecedentes en Colombia, como en la administración de Álvaro Uribe.