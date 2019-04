–Hablando sobre mutaciones, en La noche de 12 años, que narra una historia de la represión de la dictadura uruguaya en los setenta, usted canta The Sound of Silence, una canción en inglés que no parecería de lo más habitual para el género. ¿Cómo se decidieron a incluirla?

–El director Álvaro Brechner primero quería que yo hiciera toda la banda sonora, pero finalmente me ocupé de cuatro canciones, muy distintas todas entre sí. La primera es Siga el baile y quise hacer algo muy parecido a la original, tenían problemas con los derechos pero me parecía que iba muy bien con las imágenes. Luego hay dos canciones originales, una basada en un texto de Mauricio Rosencof que me salió del alma. Lo leí en el primer guión y dije: "Yo te hago una canción" y la hice, y otra canción que es el resumen luego de leer el primer guión. En cambio, sobre The Sound of Silence el director me dijo que quería que hiciera una versión de ella: "He leído la letra otra vez y he descubierto el silencio de otra manera. Quiero que hagas una versión muy tuya, que la desmenuces y la hagas tuya". Estuve un tiempo con esa canción. Es un trabajo porque es una canción con versiones que se han cantado tanto que preferí no escucharlas. Me costó mucho. Sabía que tenía que ser una versión cruda, pero no sabía por dónde. Un día en que estaba muy triste me puse a improvisar la letra como si fuera un blues, estaba a oscuras y empecé a cantar: "Hello, darkness" y, de repente, dije: "¡Por aquí!". No es un pensamiento racional, tiene un punto de partida en el corazón, en el estómago, el pensamiento es la construcción posterior. Me dije: "¡Lo encontré!". Le mandé a Álvaro una improvisación que grabamos aquí en Buenos Aires con cuerdas, contrabajo, una guitarra, violín y mi voz. La canción tiene que tener una curva desde la soledad máxima a la libertad o el ansia de libertad.