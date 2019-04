-Mmm… No me preguntes eso… (risas) Siento que toda mi carrera me ha preparado para esto. Malasia casi me echa. He pasado por esto antes. Soy vieja comparada con los millennials, y sé lo que está bien y lo que está mal. Es fácil tener estándares y ética cuando no estás bajo ataque. Pero es aún más importante defender esos estándares y éticas cuando estás bajo ataque. Creo que no tengo elección.