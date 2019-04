"Si se tiene en cuenta que es una metrópolis internacional y una capital, Berlín sigue siendo barata. Pero claro que se ha encarecido con el crecimiento de la población, por su desarrollo económico. Y claro que esto me preocupa, porque hay mucha gente en la ciudad que no puede pagar el alquiler. Por eso elaboramos leyes para limitar o reducir los costos del alquiler, para que no crezca sin fin".