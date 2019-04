-Es muy importante que haya cada vez más mujeres en posiciones de liderazgo, y es cierto que todavía no es fácil. Como hay muchos varones en roles de poder, hay muchos modelos de liderazgo de hombres: si uno de ellos se equivoca, no le prestan tanta atención a ese error y de ninguna manera se vuelve ese el único modelo de "lo que puede esperarse" de un hombre. Pero hay mucha más gente atenta al posible error de una mujer, y si esa mujer se equivoca, entonces enseguida muchos salen a convertir ese error en "lo que se puede esperar de una mujer". Ese es uno de los motivos por los cuales es importante que cada vez haya más mujeres en roles de liderazgo: para, entre otras cosas, crear cada vez más modelos.

Dicho esto, tengo que decir también que las chicas y los chicos más jóvenes se acercan a mí con otra óptica. Las chicas dicen que cada vez tienen más claro que las próximas líderes pueden ser ellas, y los chicos dicen que ahora que hay una alcaldesa, pueden imaginar a sus hermanas, o sus novias, o sus amigas en un cargo ejecutivo. Es una generación con hambre de nuevos modelos. Y no sólo modelos encarnados en mujeres: la diversidad -racial, de orientación sexual, de género- es fundamental porque hace sentir representados a esos jóvenes. Básicamente, buscan modelos que los hagan sentir incluidos.