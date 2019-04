Finalmente, sumido en la depresión y el dolor, el 5 de abril de 1994, se levantó, se dirigió al invernadero de la casa, se inyectó una dosis mortal de heroína y se disparó en la cabeza. En el equipo de música estaba sonando Automatic For The People, el álbum más oscuro de R.E.M., que además de los clásicos Everybody Hurts y Man On The Moon incluye ry Not To Breath", cuya letra reza "I will try not to breathe/This decision is mine/I have lived a full life/And these are the eyes that I want you to remember" ("Voy a tratar de no respirar/La decisión es mía/Tuve una vida plena/Y estos son los ojos que quiero que recuerdes").