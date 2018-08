Más allá de sus problemas emocionales (los que lo llevaron a la muerte a los 27 años) Cobain era un artista muy lúcido, no solo en cuanto a lo musical sino también en sus creencias. En una entrevista concedida a la publicación LGBT, The Advocate, en 1993, Kurt no escatimó detalles sobre el encuentro con los Guns. "Después de nuestro show en los MTV VMA estábamos regresando a nuestro tráiler y el séquito de Guns N' Roses vino hacia nosotros. Tienen al menos 50 guardaespaldas cada uno: gigantescos, gigantescos y listos para matar, listos para matar a Axl en todo momento", contó el líder de Nirvana entre risas.