Su comunicación no precisa, ni admite, intermediaciones: ellos activan, de manera instantánea, su complicidad histórica con el público. A Dolina, por ejemplo, le basta levantar la mirada y hacer una pausa al pronunciar el apellido Borges, sin agregar un solo comentario, para que todo el mundo se largue a reír recordando el furcio que cometió Felipe VI en el discurso inaugural (cuando habló de "José Luis" Borges). Y ya tiene al auditorio en el bolsillo, cuando presenta el objeto de su exposición: "He venido para saber si todo puede decirse, si el lenguaje puede ser más real que las cosas y también para preguntar si finalmente estamos solos, sin poder comunicarnos con nadie… ¡Si no pueden contestármelo aquí, no sé dónde me lo van a contestar!". Encantados por la misma gracia y amable erudición de sus charlas radiales, de pronto nos sorprendemos metidos de cabeza en el inquietante dilema que Dolina revisita: ¿las cosas son sin necesidad de nuestro señalamiento, y el lenguaje es apenas una sombra del mundo…? ¿O por el contrario, como muchos hombres sabios han llegado a sospechar, sin lenguaje los hechos no suceden?