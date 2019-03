De esa necesidad, combinada con la sensibilidad de su arte, surgió A Change Is Gonna Come, una canción superlativa, muy por encima del himno popularizado por Bob Dylan pero mucho más difícil de popularizar. Compleja musicalmente, con arreglos refinados y una demostración vocal de Sam Cooke deslumbrante, A Change is Gonna Come pasó la prueba del tiempo y se convirtió en un clásico. Sin embargo, cuando la canción se editó comercialmente, Sam Cooke ya estaba muerto.