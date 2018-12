Recuerdo que fui a la oficina de Most y todos me trataban diferente, me preguntaban cómo estaba, me ofrecían bebidas; cosas que jamás hacían. La noche anterior, había tocado en el Revolver Club. Iba todo el mundo ahí: Michael Caine, Dudley Moore, Peter Cook. Levanté la vista y me pareció ver a Aretha Franklin. No quería creerlo: me habría dado una hernia si sabía que la reina del soul estaba sentada a cuatro filas. Al final del show, Ahmet Ertegün, el legendario presidente de Atlantic Records, nos presentó y tomamos algo. Ella es grandiosa, tan poderosa y mandona… Al día siguiente, en la oficina, Peter Grant, el socio de Most, me dijo: "Supongo que preguntarás por qué todos están actuando así", y me mostró la doble página de un diario donde estaba esa frase. ¡Y se quejaba porque decía que no podía permitirse pagar una cobertura así todas las semanas! [Cottrill, 2006].