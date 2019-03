La había visto en Days of Being Wild y en otros films –no en muchos más– pero lo determinante no fueron los roles que interpretó sino el hecho de descubrirla tal cual era, en sí misma. Y en ese sentido mi relación con ella no difiere demasiado de la que he tenido con las actrices –y también con los actores– de mis otras películas: lo importante es el encuentro, la confrontación con una individualidad que encierra un enigma, que posee un enorme caudal de seducción y que detenta la suficiente riqueza como para imponer la evidencia de un camino a recorrer juntos. Evidencia que requiere, por cierto, de cierta intuición respecto de las afinidades íntimas. ¿Es que acaso fue eso lo que sentí de inmediato la primera vez que vi a Maggie? No sería del todo exacto decirlo así: lo más importante, ante todo, fue el fulgor, el brillo que emanaba, tanto por su belleza como por su soberanía y que se asemejaba a una especie de gracia.