Sin embargo, en un momento se vislumbra un atisbo de bienestar, fragmentos lejanos de alegría. "He conocido la felicidad", confiesa y a partir de ahí habla de Camille, su gran y único amor, que ya no está con él, ya no es su pareja, pero la recuerda. La felicidad, entonces, es un lugar por el que transitó sin demasiada conciencia. Ahora, en su mente, lo ve, y al ya no estar ahí, al ya no ser feliz, sufre. "¿Era capaz de ser feliz en soledad? No lo creía. ¿Era capaz de ser feliz en general? Creo que es la clase de preguntas que más vale no hacerse". Para hablar de este asunto, es preciso citar un verso de su poemario Sobrevivir (1997): "No temáis a la felicidad. No existe."