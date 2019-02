Primero está la firma al pie de este extenso (y no por eso sabroso) documental: Martin Scorsese. El director de Taxi Driver, Toro salvaje y otras tantas joyas del cine del siglo XX (y XXI) es un consumado rocker, fan y amigo de grandes como Bob Dylan y los Rolling Stones. De hecho, sobre ellos dejó su huella cinematográfica: suyos son el documental No direction home sobre el premio Nobel de Literatura y el registro del show Shine a light de la banda de rock más grande de todos los tiempos. Pero hablar de Scorsese sin dejar de resaltar el bello recuento de imágenes documentales sobre la vida del "beatle silencioso" que realiza en casi tres horas y media, sería restar protagonismo al héroe de esta historia. El autor de While My Guitar Gently Weep, Something, Here Comes The Sun y otras (apenas) 19 canciones en el repertorio beatle fue un hombre fascinante además de un consumado guitarrista e inspirado compositor.