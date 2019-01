En otro episodio, a riesgo de irritar a los narcotraficantes, con todo el riesgo que eso implica, se detiene para ayudar a una familia que está a un costado de la ruta sin saber cómo cambiar un neumático. Los llama "negros", la forma incorrecta opuesta a "black", y ellos lo corrigen, un poco desconcertados. En ambos casos, Earl no actúa como racista –todo lo contrario—sino que no conoce los códigos correctos del momento. Ignora, básicamente, que para algunas sensibilidades contemporáneas, no hay nada más importante que el lenguaje.