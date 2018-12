Más allá de lo de lo estrictamente cinematográfico o histórico, They Shall Not Grow Old muestra otra cosa. Esta película no tiene sentido sin los medios públicos pensados como tales. La tarea ímproba de la BBC, la exhibición de la película en la televisión a través de sus canales, el aporte del Imperial War Museum, (uno de los museos más fascinantes del Londres, es decir, del mundo), todas cosas que gritan "gasto público" y sin las cuales no tenemos memoria ni existimos como hombres en la continuidad del tiempo.