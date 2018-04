-Bueno, en ambos films tuve que comprometerme por completo. Tanto en el personaje del film de Mike Leigh como en el film de Danny Boyle. Son personajes que están dentro de un espectro bastante extremo. No puedo hacer eso a la mitad. Ni el papel en Naked, ni en Trainspotting. Tengo que darlo todo y comprometerme a un nivel bastante extremo. Son mundos diferentes, pero basados en el mismo deseo de articular una cierta realidad. En Trainspotting, se le da una voz a una generación que era, hasta ese momento, invisible en nuestra cultura. No eran reconocidos. Eran marginales, fracasados. Se los veía de forma negativa, como delincuentes. Pero Irvine y Danny los presentaron como personajes con quienes podrías disfrutar un buen rato. Personajes no reconocidos por la cultura, personajes en la sombra. Encontraron una forma de mostrar estos personajes de forma que uno quisiera saber qué hacían, qué historias contarían, en que locura se meterían. En su momento fue una revolución cultural en el lugar de donde vengo. No eran estafadores o ladrones en una película policial, no eran antihéroes típicos. Para Danny, fue muy importante que sus películas fueran investigadas de forma meticulosa. No quiso hacer una versión de la cuestión de las drogas "para las películas". Quiso realmente saber todos los aspectos involucrados en el tema, realmente conocer ese mundo, esa experiencia. Es lo más importante para el. Otro director diría "vi este documental, y esta otra película, y quiero que tenga referencias de The Man Who Fell to Earth de David Bowie y la fotografía de una película de Tarkovsky". Muchos directores se acercarían al material de esa forma. Pero para Danny Boyle es imperativo honrar la realidad del tema. Danny toma eso y lo abstrae y lo lleva a un punto absurdo. Extremo. Pero tiene que tener una base en la investigación, en la comprensión de ese mundo. Tanto Trainspotting como T2 son películas hechas con investigación minuciosa. Pasó meses en Edimburgo, en el bajo mundo, conociendo gente de forma secreta. Entendiendo esta gente, la realidad que atraviesan. El hizo esta investigación, no miró documentales.