-Si y creo que es una lástima para la literatura en general, porque al excluir les impedimos acceder al placer. Mis novelas recibieron premios prestigiosos y tengo lectores que me dicen "nunca imaginé que pudiera leer un libro premiado" y cuando pregunto por qué me dicen: "porqué me da la impresión de que no es para mí". Creo que hay que ir a buscar a la gente que no lee, me pone muy feliz que los grandes lectores me lean, pero los que no leen pertenecen a este mundo y con las lecturas después van a formar su propio gusto. En todas las épocas hubo grandes escritores que al principio eran considerados malísimos. Por ejemplo, en Europa hoy todo el mundo hace reverencia Georges Simenon, pero cuando salió decían que era una porquería de supermercado.