Si está lejos de ser una gran película es porque la resolución de los conflictos a favor de los "nuevos tiempos" es tan codificada e inofensiva como los entretenimientos del complejo de veraneo. Basta con recordar su tremendo hit musical, la canción (I've Had) The Time of My Life, interpretada por Bill Medley and Jennifer Warnes, acaramelada melodía que no incomodaría a los padres de los jóvenes rebeldes de la película.