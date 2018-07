El nombre Anonymous Was a Woman no es casual. Si bien hace referencia a una línea en Una habitación propia, un ensayo de Virginia Woolf, la cuestión del anonimato no es menor para Unterberg, quien durante mucho tiempo enviaba sus obras sin dar a conocer su verdadero nombre para que su arte fuera evaluado en sus propios términos: "Estaba trabajando muy duro para ser conocida como una artista contemporánea y sentí que habría influido en la forma en que la gente veía mi trabajo o me veía".