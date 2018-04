Quizá así se comprenda profundamente aquello del animal más hermoso del mundo. Que no fue, a juzgar por sus confesiones, el animal más feliz.

Recordemos…

"Siempre amé demasiado bien, pero nunca sabiamente".

"Llega un momento en que te has convertido en un viejo putón".

"Bebí todo el alcohol del mundo, pero no lo disfruté. Lo hacía para superar mi timidez".

"Actuando no valgo una mierda".

"Admiro a Greta Garbo. Cuando empezó su crepúsculo tuvo el valor de retirarse con dignidad"

"En el fondo, Hollywood no era más que un barrio de Los Ángeles, con palmeras marchitas, edificios despintados, tiendas baratas y cines llamativos".

"Me duele que la vida me haya privado de la alegría de ser madre"

"Quiero vivir hasta los 150 años, pero el día en que muera, que sea con un cigarrillo en una mano y un whisky en la otra".