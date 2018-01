Le bastaron siete películas –número cabalístico– para convertirlo no sólo en el primer sex symbol del cine: también en su primer monstruo sagrado.

En ese 1921, además del tostón de Blasco Ibáñez, filmó Camille, El Sheik –su gran suceso: no hubo dama made in USA que no soñara con ser arrastrada a su carpa en ese desierto de papel maché–, Sangre y arena, Monsieur Beaucaire, Águila negra y (of course!) El hijo del Sheik.