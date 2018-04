-Mi escepticismo no es sombrío. Es un escepticismo por llevar una vida compleja. Fui reportero en países en guerra, he leído, vivido y viajado. Tengo 67 años y hay un montón de inocencias que no pueden sobrevivir a eso. Pero no he perdido otras, mantengo la capacidad de emocionarme por cosas que aún me motivan y me gustan. Soy escéptico, es cierto, hay cosas que ya no puedo creer, pero no es sombrío. La vida me sigue pareciendo un lugar interesante y lleno de posibilidades.