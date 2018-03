Las sesiones de costura, el bullicio de las telas y la trastienda de las pruebas que transcurrieron en la filmación de El hilo invisible fueron documentados por la fotógrafa inglesa Laura Hynd por encargo de la coordinadora de vestuario del film y se compilaron en el libro The Women of Woodcock, publicado por August Editions y comercializado con la modalidad "pre order" desde la web de The Photographers Gallery.