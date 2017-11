Mi análisis es que la izquierda no merece ganar en Chile hoy día. La centroizquierda no merece ganar. Creo que va a ganar Piñera, y lo digo entre comillas: "es justo que gane Piñera". Porque esa centroizquierda representada por las últimas migajas de la concertación, que se llama Nueva Mayoría, y por la irrupción de un movimiento joven que se llama Frente Amplio, con dos candidatos distintos, esos dos candidatos no hacen uno. Uno es un mundo moribundo, donde no hay proyecto que uno olfatee, no hay una promesa que parezca encantar. De hecho ahora el candidato [Alejandro] Guillier, de lo poco que tú puedes decir de él, es que él está para que no pueda ser Piñera, y yo ya no estoy en condiciones de entusiasmarme con alguien que me dice lo que no es. Antes sí, antes podíamos estar en cualquier cosa que no fuera [Augusto] Pinochet. Pero a esta altura ya no. Y por otra parte está Beatriz Sánchez, que representa una izquierda más discursiva todavía que consciente, atenta… Una izquierda que parece tener más claro que quiere buscar enemigos que amigos, pareciera querer juzgar más al pecador del frente, del lado o de las cercanías, que ver cómo generar complicidades. Y si algo aprendió la democracia chilena, el progresismo chileno en este tiempo, es que esto se construye con mayorías. O sea, tenemos que generar un proyecto abarcador, progresista, respetuoso de las diferencias, que luche por restringir la desigualdad, tratando de sumar, y no viendo quién es el más puro y quién es el más santo. Eso falta reconstruir en Chile. La gran tarea chilena en este momento, y de alguna manera en América Latina, es ver cómo configurar una nueva izquierda encantadora y prometedora.