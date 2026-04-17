Tribunal absolvió a oficial retirado acusado de haber asesinado a su propia madre

El Tribunal Superior de Boyacá absolvió al teniente coronel (r) de la Policia Nacional Pablo Enrique Roa Duarte, quien en 2021 fue acusado de homicidio agravado

El Tribunal Superior de Boyacá absolvió al teniente coronel (r) de la Policia Nacional Pablo Enrique Roa Duarte, quien en 2021 fue acusado de homicidio agravado por supuestamente haber tenido participación en la muerte de su propia madre.

El alto tribunal tomó la decisión, tras llegar a la conclusión de que la actuación de la Fiscalía fue insuficiente, generando muchas dudas sobre la veracidad de los hechos.

La Fiscalía General de la Nación había dado a conocer en su momento que el teniente coronel (r) de la Policía habría estado involucrado en asesinato de una mujer mayor en el municipio de Duitama, Boyacá.

Este hombre, identificado por las autoridades como Pablo Enrique Roa Duarte fue judicializado como presunto responsable de la muerte de Rosa Inés Duarte Enciso, su madre.

Otros familiares de la mujer la encontraron sin vida en su casa y no había indicios de lo que había sucedido. Luego de varios meses de investigación, las autoridades aseguraron que su hijo había sido la última persona en verla con vida, pues la visitó ese día.

“A través de videos y otras labores de policía judicial se pudo establecer que Roa Duarte fue la única persona que entró a la casa de la víctima”, explicó en su momento el director de Fiscalías en Boyacá, Sergio Castellanos Mantilla.

La emitió una orden de captura que se materializó en el municipio de Sabana Grande (Atlántico), a donde el hombre se habría trasladado.

En el momento de la captura de Roa Duarte, tanto los habitantes del municipio de Duitama, Boyacá, donde se presentaron los hechos, como los de Sabanagrande (Atlántico), donde se había radicado el exoficial, se mostraron sorprendido, porque el exintegrantes de la Policía era muy reconocido. En su momento, sus vecinos señalaron que lo veían como alguien amable, reservado y con el que no había mucha interacción

Tras su captura, las autoridades lo trasladaron hasta Duitama, Boyacá, donde sucedieron los hechos. Allí fue trasladado ante un juez de control de garantías y fue imputado por el delito de homicidio agravado, cargo que no fue aceptado por teniente coronel (r) de la Policía. Aún así, el togado lo cobijó con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

El oficial retirado estuvo detenido 44 días en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, en el departamento del Cesar, hasta que el 13 de diciembre de ese año su abogado defensor logró revocar la medida de aseguramiento.

En primera instancia Roa Duarte fue condenado a 35 años de cárcel, pero “sin tener ninguna prueba, crearon historias ficticias y me ubicaron en el lugar donde yo no estaba”, aseguró el oficial.

“La Fiscalía nunca pudo determinar la fecha de los hechos, a ella (su mamá) la encontraron varios días después dentro de su apartamento sin vida”, aseguró.

Finalmente, el 2 de abril de 2025, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, absolvió al señor Roa Duarte y ordenó revocar la sentencia proferida en abril de 2024 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Duitama.

Contra este fallo de absolución procede el recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia, pero según precisó Roa Duarte no hubo apelación por parte de la Fiscalía ni la Procuraduría.

El juzgado determinó que “en firme esta decisión, se devuelve la carpeta al juzgado de origen para que se cancele ante las autoridades y a favor del acusado, las anotaciones que por este proceso hubieran producido, procediendo el archivo correspondiente”.

Esta decisión no fue apelada ni por la Fiscalía General de la Nación, ni por la Procuraduría, por lo cual el mencionado oficial retirado de la Policía quedó libre de toda culpa y anunció una demanda en contra del Estado por los daños causados.

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