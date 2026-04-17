Prensa deportiva inglesa criticó al Liverpool FC por vender a Luis Díaz al Bayern Múnich:  “Es ridículo”

Micah Richards cuestiona la gestión de Liverpool y califica la venta de Díaz como 'ridícula' en la TV británica-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Luis Díaz fue el gran protagonista en la victoria del Bayern Múnich frente al Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League, anotando un gol en el minuto 89 en el Allianz Arena y otro en el Santiago Bernabéu, y sellando así la clasificación del club alemán con un global de 6-4.

Ahora, el equipo de Baviera jugará la serie de las semifinales ante París Saint Germain, vigente campeón de Europa, mientras que en la otra llave, Arsenal y Atlético de Madrid disputarán el otro cupo para el partido que se jugará el 30 de mayo de 2026 en el Puskas Arena.

A raíz del gran juego que realizó el exjugador del Liverpool, posterior a la clasificación, la prensa inglesa lanzó fuertes críticas en contra del club que dirige el neerlandés Arne Slot tras dejar ir al delantero colombiano en el mercado de fichajes de mitad de 2025.

Luis Díaz mete a Bayern Múnich en semifinales de Champions League tras doblete ante Real Madrid tanto en el partido de ida como en el de vuelta, lo que provocó que el exfutbolista inglés arremetiera contra el Liverpool FC por vender al atacante colombiano-crédito imágenes en acción Lee Smith/REUTERS

Durante la transmisión de Match of the Day, el exjugador británico y comentarista de fútbol Micah Richards calificó de “ridícula” la venta de Luis Díaz y cuestionó que Liverpool haya preferido a Cody Gakpo.

“No puedo entender esa decisión. ¿Vender a Luis Díaz para quedarse con Gakpo? Eso no es solo un error futbolístico, es una mala decisión de vida. Es ridículo”.

Richards sustentó su argumento al explicar la relevancia de Luis Díaz en el esquema táctico del entrenador Vincent Kompany y que lleva una buena campaña tanto en la Bundesliga de Alemania como en la Champions League:

“Estás viendo a Díaz ahora en el Bayern Múnich, destrozándolo en el escenario más grande, actuando de forma electrizante, marcando contra el Real Madrid… y piensas: ¿Cómo dejó que se fuera el Liverpool? Es un jugador que cambia los partidos, alguien que aporta caos, energía y momentos de magia. El Liverpool no solo perdió a un jugador... perdieron una joya. Una joya absoluta".

Luis Díaz habló tras la clasificación a las semifinales de la Champions League

Tras el juego, el atacante del Bayern Múnich expresó su satisfacción tras la clasificación a las semifinales de la Champions League, luego de superar al Real Madrid. El futbolista destacó la importancia del gol convertido durante el encuentro y lo ubicó entre los más significativos de su carrera.

“Creo que está ahí en el top tres, sino no es el número uno. Recordando mis goles importantes, este ha sido uno de los que más me ha gustado y el que más significado tiene, por el momento del partido”, reflexionó.

El Bayern Múnich logra el pase con un global de 6-4 gracias a los goles de Luis Díaz en ambos estadios-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Además, Luis Díaz analizó el desarrollo del partido ante el Real Madrid y señaló que el Bayern Múnich logró imponerse durante buena parte del encuentro frente al equipo que ha conquistado la Champions en 15 ocasiones.

“Era un juego muy complicado, necesitábamos el resultado, y gracias a Dios pude marcar ese gol tan bonito para ayudar al equipo a pasar a la siguiente ronda. Ya veníamos empujando el partido. Empezamos a mover la pelota y a generar muchas más ocasiones. El Real Madrid es un equipo muy grande, con muchísima experiencia en estos partidos, e hizo un gran encuentro. Tratamos de buscar la mejor opción con la movilidad y la calidad que tenemos para llegar al gol. Creo que lo logramos. Y la expulsión también nos levantó: dijimos ‘este es el momento’”.

Sobre el objetivo del Bayern Múnich en la Champions League, Díaz dejó claro que la meta para la temporada 2025-2026 es alcanzar la séptima corona europea del club.

“Estamos muy enfocados en lo que queremos, que es llegar hasta el último partido. Queremos ratificar la temporada con un final feliz. Así que nosotros trabajaremos de igual manera, enfocados siempre, primero que todo, en el siguiente partido, y luego pensaremos también en el PSG”.