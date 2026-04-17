Santa Fe estaría atravesando una crisis interna por diferencias entre jugadores y el cuerpo técnico: “No se deja hablar”

Las diferencias entre jugadores y cuerpo técnico, principalmente en la preparación física, generan un clima tenso que pone en duda la cohesión y el rendimiento de cara al final de la temporada-crédito Jorge Silva/REUTERS

El 15 de abril de 2026, Independiente Santa Fe cayó por 2-0 ante Corinthians por la fecha 2 de la Copa Libertadores, y quedó en el último puesto del grupo E, después de la victoria de Platense de Argentina.

En medio de la crisis de resultados, acumulando cinco partidos sin ganar, y con fuertes cuestionamientos al uruguayo Pablo Repetto, se reveló un conflicto entre el cuerpo técnico y jugadores de Santa Fe.

Jugadores referentes como Hugo Rodallega y Daniel Torres han criticado tanto la falta de opciones ofensivas como la debilidad defensiva del plantel bajo la dirección de Repetto-crédito Jorge Silva/REUTERS

El ciclo de Pablo Repetto al frente de Independiente Santa Fe se encuentra bajo amenaza después de una sucesión de resultados adversos y crecientes tensiones internas, que han llevado a la directiva encabezada por Eduardo Méndez a considerar alternativas en la conducción técnica del equipo.

La incertidumbre se agrava a medida que el club enfrenta sus últimos tres partidos en la Liga BetPlay, una instancia decisiva que podría definir el destino tanto de la clasificación como del proyecto deportivo iniciado tras la obtención de la Superliga en 2023, según reportó el 16 de abril de 2026, el periodista Sebastián Heredia en La FM Más Fútbol.

“El grupo de jugadores se dirigió con la dirigencia de Santa Fe, y dijeron que no estaban de acuerdo de la manera como se estaban trabajando las cargas físicas. Eso no le gustó a Repetto y evidentemente no le gustó al grupo”.

Aunque ambas partes habrían intentado resolver las diferencias, la relación no se habría restablecido completamente. Este contexto, sumado a los resultados negativos, ha llevado a que la dirigencia evalúe posibles escenarios.

“Se sentaron, hablaron, arreglaron las cosas, solucionaron; el preparador físico cambió su forma de trabajar. Desafortunadamente hay un técnico que no se deja hablar”.

La autocrítica de los referentes de Santa Fe

Andrés Mosquera Marmolejo y Hugo Rodallega se destacan dentro del listado de jugadores inconformes con la temporada del León-crédito @SoyMiguelParis/X

El diagnóstico de la crisis no solo proviene de la dirigencia y la prensa. Hugo Rodallega fue uno de los primeros en exponer su inconformidad al señalar carencias evidentes en el funcionamiento ofensivo:

“Cualquier delantero que quizá no tenga opciones de gol se va a sentir frustrado, y eso da a entender que quizá el funcionamiento no está siendo el adecuado para que un ‘9’ pueda tener opciones de gol”.

A estas críticas se sumaron las observaciones de Daniel Torres, mediocampista, lamentando la pérdida de solidez defensiva, una cualidad que históricamente distinguió al equipo:

“Desde lo que llevo aquí, no había tenido una temporada en la que nos metieran tantos goles en los partidos. Si algo teníamos fuerte era que manteníamos el cero y que en cualquier momento nosotros hacíamos gol. Hoy en día nos cuesta mantener el cero, en todos los partidos nos están marcando y eso nos ha dificultado poder conseguir resultados a favor”.

Andrés Mosquera Marmolejo, reconoció el declive en la capacidad defensiva frente a torneos pasados:

“Siempre peleábamos la malla menos vencida. Éramos muy sólidos defendiendo. Este semestre nos ha costado”.

Cuándo vuelve a jugar Independiente Santa Fe

Santa Fe quedó en el último puesto del grupo E de la Copa Libertadores-crédito Jorge Silva/REUTERS

En medio de la crisis, Santa Fe volverá a jugar el 19 de abril de 2026 ante Cúcuta Deportivo por la Liga BetPlay, en el estadio El Campín, a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia).

Y volverá a la acción de la Copa Libertadores hasta el 29 de abril de 2026, cuando por la fecha 3 del grupo E visite a Platense de Argentina en el estadio Vicente López de Buenos Aires.

A continuación, este es el calendario de partidos que tendrá Santa Fe en el mes de abril:

19 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Santa Fe vs. Cúcuta

23 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Deportivo Pasto vs. Santa Fe

Liga BetPlay: Santa Fe vs. Internacional de Bogotá

29 de abril de 2026 - Copa Libertadores: Platense vs. Santa Fe