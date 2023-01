Gobierno nacional da pistas sobre la reforma a la salud

En su intervención, la ministra aseguró que el Gobierno nacional invertirá 1.3 billones de pesos para construir y fortalecer los Centros de Atención Primera en Salud (APS).

En febrero de 2023, ante el Congreso de la República, el Gobierno nacional presentará su reforma a la salud. Esto lo confirmó la ministra de esa cartera, Carolina Corcho, durante un evento en Villavicencio que se realizó el sábado 14 de enero.

Antes de que el documento sea publicado para su debate y concertación, en el Senado y en la Cámara de Representantes, Corcho entregó ciertas pistas de esta reforma, una de las más importantes para el presidente Petro.

En su intervención, la ministra aseguró que el Gobierno nacional invertirá 1.3 billones de pesos para construir y fortalecer los Centros de Atención Primera en Salud (APS).

“En este nuevo sistema vamos a fortalecer eso que no es importante hoy para las EPS: los APS, desde allí, vamos a trabajar con equipos médicos resolutivos”, dijo desde la capital del Meta.

Pero ese no fue el único comentario que hizo Corcho sobre las EPS, a las que acusó de entidades privadas que, “no aportan recursos ni pagan los tratamientos de alto costo, puesto que estos los financia el Estado con el dinero de los contribuyentes”, enfatizó.

También fue clara al afirmar que son inviables porque “manejan recursos de los colombianos, pero sin control ni vigilancia, ya no pueden seguir siendo juez y parte en todo este sistema”.

La ministra dijo, que desde 2014, la Procuraduría General de la Nación viene advirtiendo que las EPS son inviables.

El 16 de noviembre de 2022, por ejemplo, el Ministerio Público profirió fallo con responsabilidad fiscal de 1.067 millones de pesos contra Guillermo Enrique Grosso Sandoval, a título de culpa grave, en su calidad de agente especial Interventor de la EPS Saludcoop.

La Procuraduría General aseguró que fue responsable en autorizar el giro de los dineros parafiscales para cubrir conceptos ajenos a su destinación como fueron: eventos culturales, conferencias y arriendo de vehículos blindados.

También aseguró que las EPS son entidades que están quebrando a los hospitales “Yo soy una EPS, el Estado me gira los recursos y yo me contrato a mí mismo, me pago lo que considero, impongo las tarifas que yo quiera, y a los hospitales los quiebro”.

Desde que asumió el Ministerio de Salud, la ministra Carolina Corcho ha sido una de las funcionarias más cuestionadas y señaladas por la oposición.

El jefe político del Centro Democrático, principal partido contradictor del Gobierno nacional, Álvaro Uribe Vélez, alertó sobre una supuesta barrida de funcionarios del Ministerio de Salud:

“Sobre la barrida en el Ministerio de Salud: El clientelismo, la mermelada y la rabia burocrática polarizan, engendran corrupción y destruyen credibilidad en la democracia”, dijo el exmandatario en su cuenta de Twitter.

Corcho también aseguró que la reforma a la salud pretende que el 25% de los recursos de la salud se dirijan a los equipos extramurales, que trabajarán en el nivel primario. “Eliminaremos las autorizaciones para acceder a los servicios de salud, se atenderán los pacientes con las órdenes médicas”, advirtió en su visita a Villavicencio.

Igualmente, pidió paciencia y dijo que la transformación que se plantea “no será sencilla e implicará una transición de, por lo menos, dos años”.

Finalizó su discurso enviándole un mensaje a los ciudadanos.

“Todos pueden estar seguros de algo: Si se aprueba esta reforma, ningún colombiano ni colombiana va a quedar desprotegido del servicio de salud, se mantendrán todos sus tratamientos y el Estado seguirá entregando y pagando por los servicios.

