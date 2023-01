Video: la Defensoría del Pueblo recibió prueba de supervivencia del sargento del Ejército secuestrado en Cauca

En la noche del viernes 13 de enero, la Defensoría del Pueblo difundió el video de la prueba de supervivencia del sargento Juan Gabriel Chichanoi Miramag, secuestrado en Cauca. (Captura de pantalla)

Durante la noche del viernes 13 de enero, la Defensoría del Pueblo difundió un video de prueba de supervivencia del sargento del Ejército Juan Gabriel Chichanoi Miramag, quien fue secuestrado el pasado 10 de enero, cuando se movilizaba entre las poblaciones de El Tambo y Patía, en el centro del Cauca.

“A través de la Regional #Cauca recibimos un video como prueba de supervivencia del Sargento Segundo del @COL_EJERCITO, Juan Gabriel Chichanoi Miramag, quien permanece en poder del grupo residual Carlos Patiño, perteneciente a las disidencias de las Farc (sic)”, publicaron junto con la grabación en la cuenta oficial de Twitter de la entidad.

En la grabación, cuyo contexto se desconoce, el suboficial manifestó que el grupo al margen de la ley que lo tiene en su poder no ha ejercido algún hecho de violencia en su contra.

“Fui capturado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Hasta el momento por parte de ellas se me han respetado los derechos como persona. No he recibido afectaciones ni físicas, ni verbales, ni psicológicas de su parte”, expresó.

También en el video, el sargento manifestó que lleva 14 años dentro del Ejército y le envió un saludo a sus padres, a quienes les dijo que pronto sería liberado. Además, el uniformado estaría bajo un tratamiento médico, pero los miembros del grupo armado le estarían garantizando los medicamentos que requiere.

“Igualmente quiero decir que hoy día 13 de enero recibí el saludo por parte de mi familia, de mi papá, de mi mamá y quiero hacerles llegar el mensaje de que me encuentro bien, en óptimas condiciones y me han suministrado lo que requiero para mi salud. Igualmente quiero hacerles saber que les agradezco por estar siempre presentes apoyándome y que muy pronto estaré nuevamente, Dios mediante, con ustedes”, agregó.

La prueba de supervivencia se conoce dos días después de que en la fuerza militar confirmar el plagio, el cual fue perpetrado por un grupo de hombres armados.

“Sujetos de civil que portaban armas cortas y que se identificaron como integrantes del grupo armado residual Carlos Patiño detuvieron el bus y es ahí cuando secuestran a nuestro suboficial”, relató el Ejército en un comunicado.

En esa institución de las Fuerzas Armadas de Colombia consideraron que el plagio constituye una violación a las normas de la guerra.

“Esta acción criminal es una flagrante violación a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario, por lo que el Ejército rechaza de manera rotunda estos hechos y ya instauró la denuncia ante autoridad competente”, sostuvieron en la misiva.

La institución recordó que el militar estaba en estado de indefensión cuando fue secuestrado, al tiempo que exigió respetar la vida del suboficial y su liberación inmediata.

En la noche del viernes 13 de enero la Defensoría del Pueblo recibió un video en donde el sargento del Ejército Juan Gabriel Chichanoi Miramag señala que se encuentra en buenas condiciones de salud y que no ha sufrido maltrato por parte del grupo armado ilegal que lo tiene en su poder.

Plagio en plena tregua

El secuestro del militar se perpetró 11 días después de que el gobierno colombiano anunciara un cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, del que hace parte el frente Carlos Patiño; con la Segunda Marquetalia, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y los paramilitares de la Sierra Nevada, con los que espera negociar la paz.

Esa disidecia está bajo el mando de Óscar Eduardo Sandoval, alias El Mocho, que formó parte del anillo de seguridad de ‘Manuel Marulanda Vélez’ o ‘Tirofijo’, el máximo líder del extinto grupo insurgente, hasta que falleció por causas naturales, a los 77 años, el 26 de marzo de 2008.

Por esta razón, la Defensoría del Pueblo le volvió a solicitar a estos grupos armados que den verdaderas muestras de querer cesar la violencia ante el ofrecimiento de iniciar procesos de desmovilización que les ha hecho el gobierno Nacional.

“Ofrecemos nuestra capacidad institucional para permitir el regreso a la libertad de todas las personas que están en poder de los grupos armados ilegales, a los que les reiteramos que tengan verdaderos gestos de voluntad de #PazTotal”, trinaron.

Indicaron que en el caso del secuestro del suboficial están dispuestos a ser garantes ante su posible proceso de liberación, como han hecho en ocasiones anteriores.

“Seguimos ofreciendo nuestros canales humanitarios, buenos oficios y experiencia en mediación para facilitar el retorno seguro y pronto del Sargento Chichanoi”, finalizaron.

(Con información de EFE)

