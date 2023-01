La doctora Polo, de “Caso cerrado”, reaccionó a la nueva canción de Shakira: “Ay Dios mío, qué loquera”

El video lo acompañó con un pequeño texto que dice: “Así es! Las mujeres facturando”, haciendo referencia al verso de la canción en la que Shakira dice: ““Te creíste que me heriste y me volviste más dura. La mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Infobae.

Desde que se publicó la BZRP Music Sessions #53, Shakira y Bizarrap no han dejado de estar bajo la mirada del mundo entero. Cientos de miles de reacciones, videos en YouTube y TikTok, y varios millares de tuits confirman que la canción de la barranquillera y el productor argentino ha sido el primer fenómeno de internet en 2023. Famosos y no famosos, a los pocos minutos de conocerse la canción, inundaron las redes sociales con comentarios, opiniones y análisis de la canción y la seguidilla de indirectas que la barranquillera lanzó a su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué.

Una de las reacciones más divertidas y llamativas la hizo una de las personalidades más importantes de la televisión latinoamericana, la abogada y presentadora cubanoestadounidense Ana María Cristina Polo González, la creadora y alma del popular programa de Telemundo: Caso cerrado.

La doctora Polo, como es conocida por sus millones de seguidores, publicó un gracioso video en TikTok en el que, con una copa de champaña en la mano, frente a la chimenea y haciendo jocosas muecas dice: “Ay Dios mío, qué loquera. No, yo no puedo con estas locuras”.

Entre los famosos que inundaron de comentarios el video que publicó Bizarrap en Instagram, el mensaje de una famosa llamó la atención de algunos usuarios: Antonella Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, que fue compañero de Piqué en su largo paso por el Barcelona. Roccuzzo, que si bien se rumora nunca fue muy cercana a Shakira, comentó, con tres emojis, un fragmento de la canción que publicó de Bizarrap en Instagram.

“🔥🔥🔥🔥🔥”, escribió Roccuzzo.

Este fue el comentario que hizo Antonella Roccuzzo. Instagram.

Otro que comentó el video que publicó Bizarrap fue Tiesto, que escribió: “Another banger!!🔥🔥”, que puede traducirsre como “¡Otro golpe!”. Así mismo, la cantante y actriz mexicana, Belinda, escribió: “Reina 👑 yo te apoyo!!! ❤️”. La cantante mexicana, Carla Morrison, comentó: “Gooooooolazoooooooooooooo reynaaaaaa🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥”

Entre los famosos colombianos que comentaron el video de Biizarrap está Elianis Garrido, “🔥🔥🔥🔥🔥 mucho con demasiadoooooo !!! Las mujeres ya no lloran! Las mujeres facturan!🔥 the real Queen! 😍 @shakira te amo por siempre !!! Ahora si volviste !!!! 🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍 Jajajajajajajajaja”. Por su parte la actriz Carmen Villalobos también le dejó varios emojis de fuego y una cara enamorada: “🔥🔥🔥🔥🔥🔥😍”.

Claudia Bahamón, la célebre presentadora de Master Chef en Colombia, calificó a la barranquillera como: “C A M P E O N A!!!!!!”. A su vez, la periodista Diva Jessurum comentó haciendo un juego de palabras con el apellido del exesposo de Shakira: “Lo máximo. Te amooooooo😍😍😍😍😍😍eres la mejor del planeta…. Así les pique!”

BZRP Music Sessions #53 logró un nuevo récord: se convirtió en el video, en YouTube, más visto en español durante las primeras 24 horas. Según datos de Google, al pasar 11 horas del lanzamiento ya sumaba más de 25 millones de vistas y al cumplir las primeras 24 horas en la plataforma superó los 60 millones, destronando, así a Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, de 2017.

A nivel mundial, la canción de Shakira y Bizarrap entró en los 15 videos más vistos en las primeras 24 horas, muy cerca de meterse en el top 10, que tiene un amplio dominio de BTS.

