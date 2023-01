Nuevas indirectas de Shakira a Piqué: “A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú”

La nueva canción de Shakira es una colaboración con el productor argentino Bizarrap. Bizarrap/YouTube.

La nueva canción de Shakira cayó como una bomba y por fin los seguidores de la barranquillera pudieron descubrir las nuevas ‘pullas’ que le deja a su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué. La canción que, a pocos minutos de ser publicada, ya cuenta con más de 450.000 reproducciones en YouTube, es el más reciente sencillo de la autora de Monotonía.

Con la participación del popular productor de música urbana argentino, Bizarrap, la canción es un nuevo giro de tuerca en el mecanismo de expiación que será el próximo disco de Shakira.

Al conocerse la letra completa de la canción, resaltan algunos versos en los que la barranquillera lanzaría indirectas a su expareja, el exdefensor del Barcelona, del que aprovecha su apellido para convertirlo en un recurrente juego de palabras

Uno de los versos que más llama la atención, y que parecería una indiscutible indirecta a Piqué, es en el que lo califica, sin decirlo, como alguien que no la merecía, que le quedó grande y tuvo que buscarse a una mujer a su altura. La mujer, sin duda, sería Clara Chía:

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú”.

La cantante, consciente de los efectos de sus indirectas en Monotonía, parece no importarle e incluso lo retaría: “Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique”.

En otro momento de la canción, la barranquillera parece dejar entrever que Piqué estaría intentando un acercamiento, un regreso que Shakira descarta taxativamente: “Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques”.

A la barranquillera, sabiendo que sus pullas a Piqué rápidamente se vuelven virales, llegando, incluso a causarle incomodidades con la tribuna en sus últimos partidos con el Barcelona, parece que la tienen sin cuidado, excusándose en que ella solo hace música, y que no es su culpa que esto “sal-pique” al exdefensa azulgrana:

“Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”.

En desarrollo...

