En Kennedy y Suba vuelve la violencia e inseguridad, Policía halló tres cuerpos sin vida

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó a una banda delincuencial de venezolanos y colombianos que tendrían en su poder una vivienda en el noroccidente de la ciudad, tras asesinar a su propietario y cuyo cadáver estuvo dentro del inmueble, mientras secuestraron a otro hombre. Ante las denuncias de la comunidad, las autoridades capturaron en flagrancia a los criminales.

Los hechos ocurrieron en el Barrio Bilbao de la localidad de Suba, la organización criminal conocida como ‘Los Paisitas’, escondía al interior de la vivienda al cuerpo de su dueño debajo de una cama, los delincuentes secuestraron mediante engaños a un ingeniero.

En diálogos para Noticias Caracol, la víctima reveló detalles sobre el secuestro: “Me llevaron a Bilbao. Cuando me meten a la casa me ponen en una cama, supuestamente, yo ya iba vendado los ojos, me dicen que me acueste bocabajo con las manos atrás y alguien le dice a una muchacha que me empiece a amarrar como al otro. Efectivamente, me empiezan a amarrar las piernas a la altura de los tobillos con cinta”.

Sin embargo, el plan de la banda se perdió cuando una familiar del propietario de la vivienda llegó en ese momento la casa para saber de su paradero porque llevaba unos días sin responder su celular, y fue en este momento cuando encontró a los delincuentes, salió a reclamarles por su presencia en el lugar e intentaron huir del lugar en un taxi, uniformados lo interceptaron y rescataron a la persona.

En medio de su relato, la víctima confesó que en la huida los secuestradores estaban muy nerviosos y por esto decidió salir del vehículo: “Yo aprovecho, quito el seguro de la puerta, empujo, la abro y me boto cuando el carro estaba en movimiento y antes de levantarme empiezo a gritarle a la patrulla: ‘Oficiales, por favor, ayúdenme, que estos me tenían secuestrado, ayúdenme que me van a matar’”.

De inmediato las autoridades actuaron y lograron la captura en flagrancia de tres delincuentes, entre ellos una menor de edad. Se encontró un arma de fuego dentro del vehículo donde transportaban al secuestrado.

Un juez de control de garantías envío a la cárcel con medida de aseguramiento a los detenidos, quienes no aceptaron cargos. Además, deberán enfrentar un juicio con los delitos de homicidio, secuestro, porte de armas y concierto para delinquir.

Adicional a esto, la Fiscalía General de la Nación adelanta investigación si habrían cometido otros secuestros y asesinatos.

Por su lado, el coronel Eiver Alonso, subcomandante de la Policía de Bogotá, indicó ante los hechos, “al ingresar a la vivienda donde habían llevado a la víctima, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de 67 años, propietario de la casa que el grupo criminal se había apoderado”.

Por otra parte, se conoció con otro reporte de la Policía Metropolitana, según información recolectada por familiares, una mujer y su hija, fueron encontrados los dos cuerpos sin vida en la vivienda de una tía en el sur de Bogotá.

De acuerdo a las primeras hipótesis de las autoridades, la madre se identificó como Catherine Rodríguez, de 24 años de años, asesinó a su pequeña hija Valery, de 5 años de edad, y después se quitaría la vida en la casa donde vivían sus familiares.

Dentro del reporte inicial las autoridades aseguran que: “Familiares manifestaron que Catherine tenía deudas, la observaban aburrida, con depresión, sentía que todos le tenían lástima por su hija y manifestaba no tener dinero para comprarle a su hija lo que necesitaba. Nunca menciono su intención de suicidarse”.

