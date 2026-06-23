Colombia

Alias Chipi, clave en el magnicidio de Miguel Uribe, irá a juicio por el asesinato de un hombre en Engativá

Elder José Arteaga Hernández habría pagado cuatro millones de pesos por el crimen que se registró el 15 de junio de 2024

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Elder Jose Arteaga, alias el Costeño, fue capturado por el atentado contra Miguel Uribe, en Bogotá - crédito redes sociales.
Elder Jose Arteaga, alias el Costeño, fue capturado por el atentado contra Miguel Uribe, en Bogotá - crédito redes sociales.

En la tarde del 23 de junio, la Fiscalía General de la Nación informó que Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, pieza clave en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, fue acusado por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio (por un caso diferente al del asesinato del candidato presidencial).

El ente acusador acusó a “Chipi” como posible responsable de ordenar el crimen de un hombre en la localidad de Engativá, registrado el 15 de junio de 2024.

Este hecho se habría perpetrado como parte de una disputa violenta por el control de las actividades de “narcomenudeo” en el occidente de la capital. De acuerdo con la investigación, “Chipi” habría contactado a una mujer a la que le ofreció cuatro millones de pesos para que asesinara a la víctima.

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“Posteriormente, se reunió con ella en un billar para ultimar detalles, mostrarle una fotografía y pagarle dos millones de pesos como anticipo”, informó la Fiscalía.

Elder José Arteaga Hernández, conocido como “El Costeño” o “Chipi”, señalado como el presunto autor intelectual del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa e Interpol
Elder José Arteaga Hernández, conocido como “El Costeño” o “Chipi”, señalado como el presunto autor intelectual del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa e Interpol

En el comunicado oficial, el ente acusador reveló que el día que se registró el crimen, “Chipi” se encargó de ubicar a la víctima en un establecimiento comercial y contactó a la persona que cometió el asesinato.

“Horas más tarde, durante la madrugada, el homicidio fue perpetrado en vía pública del barrio El Muelle, en la localidad de Engativá. Por lo anterior, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá acusó a Arteaga Hernández por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio”.

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‘Chipi’ fue condenado por asesinato de extranjero en Medellín

Brayan Ferney Cruz Castillo - Chipi - Miguel Uribe Turbay
'Chipi' priorizaba que los sicarios fueran menores de edad - crédito Visuales IA

Cabe recordar que, en mayo de 2026, se confirmó que Arteaga Hernández fue condenado a 21 años de prisión por el asesinato de un comerciante mexicano en Medellín. En ese proceso, un juez penal avaló el preacuerdo suscrito ante la Fiscalía General de la Nación con “Chipi”, que fue acusado de articular una estructura delincuencial dedicada a cometer homicidios selectivos en distintas ciudades del país.

La negociación incluyó que Arteaga, que también es conocido como “El Costeño”, aceptó su responsabilidad en la planeación y ejecución del asesinato que se registró el 30 de junio de 2024 en El Poblado.

El ente acusador reveló que una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida comprobó que Arteaga viajó hasta Medellín para coordinar los detalles del crimen y definir el momento en el que debía ser cometido.

Sobre la víctima, se trataba de un comerciante de 54 años que vendía productos tecnológicos en un establecimiento de El Poblado, mismo lugar en el que fue asesinado tras recibir ocho disparos.

Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, enfrenta nuevos cargos por homicidio relacionado con disputas de microtráfico en Bogotá - crédito Fiscalía General de la Nación
Cinco personas han sido condenadas por el asesinato del comerciante mexicano - crédito Fiscalía General de la Nación

Arteaga sigue sin ser condenado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

A pesar de que la Fiscalía ha revelado que “Chipi” fue el coordinador del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, aún no ha condenado a Arteaga por este crimen; además, confirmó que ha llegado a un preacuerdo para que este colabore con la justicia en la identificación de los autores intelectuales, lo que ha sido rechazado por la familia de Uribe Turbay.

En este caso fue acusado de cinco delitos por el asesinato del precandidato presidencial, que se registró el 7 de junio de 2026 en el parque El Golfito, en Bogotá. Según la investigación liderada por la fiscal Elsa Reyes, “Chipi” habría coordinado la logística del crimen desde el 4 de julio de 2025, realizando reuniones en localidades como Bosa y articulando los roles de los demás implicados.

La Fiscalía sostiene que “Chipi” entregó el arma de fuego al adolescente que disparó contra Uribe Turbay, tras recibirla de Katerine Martínez, alias Gabriela. El proceso penal atribuye a “Chipi” los delitos de homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de armas, uso de menores para la comisión de delitos y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

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