En Pasto, joven retó a policías con cuchillo y fue ejecutado con pistola taser.

En medio de la música, las carrozas y la alegría que se vive en el departamento de Nariño por el Carnaval de Negros y Blancos que se celebra en esta región; se presentó una situación de intolerancia hacia miembros de la Policía Nacional, cuando un hombre en aparente estado de embriaguez amenaza a los uniformados.

Los hechos quedaron registrados en una grabación, donde se escucha al joven gritar con una arma blanca que sostiene en su mano en frente de su casa a los cuatro policías, que habían acudido al lugar por motivos desconocidos. El hombre se enfrenta a los policías asegurando que él es capaz de enfrentarlos uno a uno.

“¿Entonces qué? Me van a venir a coger porque son ustedes cuatro. Vea, el primero que me coja a mí, yo lo agredo”, dijo el agresor.

De inmediato, uno de los integrantes de la institución sacó una pistola taser realizaó la descarga eléctrica en contra del sujeto, quien cayó al suelo tras la amenaza que había lanzado, dando vía libre a los policías para entrar a la vivienda.

Las imágenes se han vuelto virales en las redes sociales, y ha logrado comentarios sobre el respeto a las autoridades, quienes pueden utilizar y llevar como parte de su dotación las este tipo de armas.

Cabe mencionar que, los llamados ‘taser’ es una de las marcas que fabrica estos dispositivos de control eléctrico. Este artefeacto llegó al país hace seis años y su uso está establecido en el protocolo del Modelo del Uso Diferenciado y Proporcional de la Fuerza, que está en la resolución 002903 del 2017.

Esta situación recordó el video que se hizo viral en el que aparece un hincha de Santa Fe cuando fue controlado con pistola taser por la policía. Todo esto fue en medio de un incidente doméstico, en el cual el sujeto señalado tiene un arma blanca en la mano, cuando reta a los agentes de policía que ingresan a la vivienda y es en ese momento en el que uno de los agentes, que tiene esta conocida pistola que da choques eléctricos, dispara para controlar la situación.

En el video se escuchó al joven cuando pronunció: “Yo no me voy a ir, a mí me sacan es muerto” y después desafía a la autoridad cuando grita el famoso: “Péguelo, péguelo”. Después de estos insultos, los uniformados dispararon la pistola tase y el sujeto cae al suelo, luego fue detenido.

Anciano murió tras ser impactado por un taser en Ibagué

El barrio La Floresta del Salado, en la ciudad de Ibagué (capital del Tolima), fue el escenario en el que José Joaquín Turriago, de 62 años de edad, perdió la vida tras ser impactado en tres oportunidades con un arma de electrochoque, comúnmente conocida como taser, a manos de la Policía en la madrugada de este miércoles 26 de enero.

El hombre, que era un presunto paciente psiquiátrico, habría cometido actuaciones violentas durante tempranas horas de la madrugada, lo que obligó a los vecinos del sector a pedir la intervención de la Policía ibaguereña y de la Secretaría de Salud Municipal.

De acuerdo con la versión de la fuerza pública, los uniformados arribaron hasta la casa número 8, ubicada sobre la manzana B del conjunto residencial donde ocurrieron los hechos, para restablecer el orden y controlar la situación.

Dicen los testigos del suceso que José Joaquín Turriago estaba muy violento y habría causado lesiones físicas y verbales contra varios de sus familiares, por lo que la presencia de la Policía era indispensable.

