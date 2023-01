Claudia López solicitará aclaración a la Corte Constitucional frente al fallo de espectáculos taurinos

En la comunicación del Palacio Liévano, quedó aclarado que la administración de Claudia López acatará siempre decisiones judiciales como la que tomó la Corte Constitucional, así no las comparta. Colprensa

Dos días se demoró la administración distrital de Claudia López en darle respuesta la última decisión que tomó la Corte Constitucional con relación a la fiesta brava en la capital.

En específico, la decisión del alto tribunal fue la de rehabilitar en su integridad las instalaciones de la Plaza La Santamaría para la realización de espectáculos taurinos en las condiciones habituales, aclarando que la fiesta brava es una expresión de la diversidad cultural y el pluralismo social.

En este sentido, la actuación final ordenada por la Corte le cayó al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), entidad que, en su competencia, deberá “desplegar las actuaciones administrativas y contractuales requeridas para garantizar la continuidad de la expresión artística de la tauromaquia en la ciudad de Bogotá (Plaza de Toros de Santamaría)”.

Con ese contexto, aunque el 12 de enero de 2023 no hubo una respuesta directamente por parte del IDRD, la Alcaldía Mayor, en su conjunto, indicó que solicitará una aclaración a la Corte Constitucional, aludiendo al acuerdo 767 de 2020 del Concejo de Bogotá, que prohíbe al distrito permitir el maltrato animal.

“El Instituto Distrital de Recreación y Deporte acata el fallo y presentará una solicitud de aclaración al alto tribunal frente a aspectos relativos al alcance de la decisión, particularmente sobre el hecho de que en Bogotá D.C. se encuentra vigente el Acuerdo 767 de 2020 del Concejo de Bogotá, que ordena a las autoridades distritales no permitir el maltrato ni la muerte de los toros”, indicó este 12 de enero la alcaldesa Claudia López.

En la comunicación del Palacio Liévano, quedó aclarado que la administración de Claudia López acatará siempre decisiones judiciales como la que tomó la Corte Constitucional, así no las comparta, como en este caso.

“Frente al auto de la Corte Constitucional referente a la solicitud de cumplimiento de la Sentencia T-296 de 2013 que ordena la restitución de espectáculos taurinos en la Plaza de Toros, La Santamaría de Bogotá, el cual fue notificado en las últimas horas, la administración distrital informó que respeta y acata las decisiones judiciales, aun cuando no las comparta, como en este caso”, comienza por precisar la comunicación emitida por el Palacio Liévano.

Por último, la alcaldesa López aludió al siglo XXI como uno que se ha caracterizado por la protección de la vida y no de la muerte, en el que ya no caben este tipo de espectáculos. “Los recursos públicos y escenarios públicos son para honrar la vida, no para apoyar el maltrato y la muerte de animales”, expresó la mandataria distrital.

Por ahora, y esta fue una aclaración que hizo la oficina de comunicaciones de la Alcaldía Mayor, “por razones jurídicas y ante una eventual recusación, nos remitimos únicamente a la emisión del comunicado”.

En 2023 temporada ya no hay

Más allá de la decisión de la Corte y de la revisión que este 12 de enero solicitó la Alcaldía Mayor de Bogotá, desde el 6 de diciembre de 2022 ya se había anunciado desierta la licitación para la temporada taurina de 2023 en Bogotá.

“Será otro año en el que Bogotá estará libre de maltrato, de tortura, de masacre y matanzas de toros en la Plaza de Toros La Santamaría. Por segundo año, la licitación mal llamada para hacer la temporada taurina en Bogotá quedó desierta gracias a nuestro acuerdo 767 del 2020. Un acuerdo del que soy autora, que tramité siendo Concejal de Bogotá, un acuerdo que busca precisamente desincentivar las crueles corridas de toros en la capital”, había trinado a través de su cuenta de Twitter en aquel entonces la ahora senadora del partido Alianza Verde, Andrea Padilla.

Y otra voz política que se refirió a cómo, pese a cualquier decisión, ya no habrá temporada de toros en Bogotá este 2023, fue el concejal del Polo Democrático Alternativo, Carlos Carrillo.

“Creo que caerá muy mal en la ciudad ese pronunciamiento. Juzgo que por razones logísticas y de tiempos es imposible que logren montar una temporada acá en Bogotá, y dudo que Claudia López vaya a asumir una acción tan radical como la que asumió Gustavo Petro cuando fue alcalde. Ella dirá que es respetuosa del fallo y que lo acata, pero que no lo comparte”, advirtió el concejal a Infobae hace dos días.

