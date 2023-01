Voces del Concejo de Bogotá coinciden en que el fallo de la Corte sobre los toros se debe respetar, aunque ninguno apoya su contenido

Un nuevo fallo de la Corte Constitucional, que se emitió este 10 de enero, puso nuevamente sobre la opinión pública capitalina el tema de la Tauromaquia como práctica cultural en Bogotá | Colprensa

Este 10 de enero la Corte Constitucional tomó una decisión: la de rehabilitar en su integridad las “instalaciones de la Plaza para la realización de espectáculos taurinos en las condiciones habituales de su práctica, como expresión de la diversidad cultural y el pluralismo social”.

Esta determinación levantó todo tipo de reacciones en la opinión pública. Una de las primeras personas en referirse al Auto de la Corte Constitucional que le ordenó al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) fue el de la senadora y exconcejal animalista, Andrea Padilla, quien condenó “hacer nuevamente la licitación para las corridas de toros sin modificar la crueldad del grotesco espectáculo ¡Gente decente y compasiva Colombia: más fuertes que nunca, avanzamos hacia la prohibición!”, indicó la senadora.

Ante esta decisión, Infobae habló con los concejales de Bogotá, Diana Diago (Centro Democrático), Luis Carlos Leal (Alianza Verde), Carlos Carrillo (Polo Democrático Alternativo), Emel Rojas (Colombia Justa y Libres) y Juan Baena (Nuevo Liberalismo), quienes coincidieron en que todo fallo que emita la Corte Constitucional se debe acatar, pero todos ellos rechazaron que se reinstaure en la capital del país esta práctica.

<b>Diana Diago - Centro Democrático</b>

“Sin irme en contra de los animalistas, mucho menos sin desconocer las luchas de los defensores de los animales, y respetando a la naturaleza, este es el fallo de una Corte, que es la que interpreta nada más ni nada menos que la Constitución Política de Colombia, nuestra Carta Magna. Si para la Corte Constitucional las corridas de toros son una expresión artística que se debe mantener, ese es un dictamen que tenemos que respetar.

Ahora la pregunta es qué hacer frente a los que siguen asistiendo. En ese sentido, hay que hacer una sensibilización mayor en cuanto al respeto de los animales, pero también hay que respetar a los ciudadanos a los que les gusta la fiesta brava. Hay que seguir generando cultura alrededor del no maltrato y la no violencia, para que esta sea una expresión cultural que no maltrate al animal o lo haga lo mínimo posible. Pero que no le quite la vida”.

<b>Luis Carlos Leal - Alianza Verde</b>

“Esta es una noticia muy triste. La Corte normalmente protege los derechos y esta ha sido una de las Cortes más progresistas que hemos tenido en los últimos años en las ramas del poder colombiano. Es desconcertante y es muy triste que una práctica tan retrógrada se mantenga. La tauromaquia no es un bien cultural, es maltrato a seres sintientes; es un espectáculo completamente bárbaro y absurdo. Confío en que la ciudadanía capitalina se comporte como lo hicieron en Cali y en Medellín (en donde la asistencia fue muy pobre) y se desestimen cada vez más este tipo de prácticas tan grotescas y este tipo de espectáculos se vayan acabando solitos”.

<b>Carlos Carrillo - Polo Democrático Alternativo</b>

“Creo que caerá muy mal en la ciudad ese pronunciamiento. Juzgo que por razones logísticas y de tiempos es imposible que logren montar una temporada acá en Bogotá, y dudo que Claudia López vaya a asumir una acción tan radical como la que asumió Gustavo Petro cuando fue alcalde. Ella dirá que es respetuosa del fallo y que lo acata, pero que no lo comparte.

Ahora, querer desconocer el hecho de que en este territorio, por siglos, hubo una tradición taurina, es desconocer la realidad. La ha habido. Lo que pasa es que la sociedad ha evolucionado para bien y ha cambiado. Hace 25 años Cesar Rincón era como Nairo Quintana y hoy ni de lejos un torero tendría ese puesto a nivel nacional. A la inmensa mayoría de los bogotanos las corridas les parecen un espectáculo macabro, pero si hay un fallo de la Corte lo que tiene que hacer Claudia López es acatarlo, sea de la naturaleza que sea”.

<b>Emel Rojas - Colombia Justa y Libres</b>

“Considero que esta es una decisión contradictoria. Habrá que mirar puntualmente no solamente la sentencia sino también las consideraciones, pues Bogotá había avanzado en el tema antitaurino así que esto es un retroceso. Es una práctica cultural, lo reconozco, pero es una práctica cultural que ya se había erradicado de Bogotá. Yo presenté en siete oportunidades el proyecto de Acuerdo de Bogotá Antitaurina y la senadora actual, Andrea Padilla, logró desde el Concejo que hubiera una prohibición. Este fallo nos deja un poco preocupados y habrá que revisarlo. Sin duda creo que el Concejo de Bogotá tiene que manifestarse ante el mismo.

<b>Juan Baena - Nuevo Liberalismo</b>

“Los toros, desde hace ya bastantes años, están condenados a acabarse. La Corte Constitucional busca proteger los derechos de algunas minorías, pero estamos llegando a un punto en el que un espectáculo de esas categorías está llegando a su extinción. Siempre hay que respetar a las cortes y acatar sus decisiones, pero yo siento que con la cultura que hay en Bogotá la corte se equivocó”.

