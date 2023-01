Video: reportan otro deslizamiento de tierra en Betulia (Antioquia) que dejó si agua potable a 3.500 personas

11 veredas de Betulia (Antioquia) fueron afectadas por un deslizamiento de tierra que afectó el acueducto local con el que se abastecen 3.500 campesinos de la zona. (Captura de pantalla)

Un nuevo deslizamiento de tierra se reportó en el municipio de Betulia, en el suroriente de Antioquia, que afectó el acueducto con el que se abastecen 3.500 campesinos que viven en la zona rural de la población en mención.

El siniestro ocurrió el martes 10 de enero y afectó a 11 veredas que, además de quedarse sin agua potable, también están incomunicadas ya que, como se evidencia en un video que publicaron en la cuenta de Twitter Denuncias Antioquia, la tierra cubrió las vías locales.

Ante la situación, el alcalde de Betulia, Juan Manuel Lema Hurtado, solicitó apoyo de la gobernación del departamento, porque ante la magnitud del siniestro no cuentan con las capacidades para mitigar sus estragos, informaron en la emisora Blu Radio.

“Con la intervención de la maquinaria del municipio no alcanzamos a resolver la movilidad en esta semana (...) La idea es que la Gobernación nos pueda ayudar, pero se le suman los inconvenientes porque todavía no tienen la contratación”, citaron en el medio radial de las declaraciones del funcionario.

Este desastre ocurre justo cuando el presidente Gustavo Petro anunció una serie de medidas a corto y largo plazo para atender a la población afectada por el derrumbe en Rosas (Cauca) que taponó la vía Panamericana y dejó más de 700 afectados.

“Habrá un proyecto con una inversión billonaria para trazar lejos de la placa tectónica una nueva vía de unos 70 kilómetros”, aseguró Petro.

El jefe de Estado tenía programado visitar la zona afectada, pero su vuelo a ese departamento del suroccidente del país no se pudo realizar por los fuertes aguaceros del martes.

“Por razones climáticas el avión no pudo aterrizar en Popayán. Ahora me encuentro en Cali, no pudimos, por tanto, tener la reunión que había sido convocada con la comunidad afectada por el derrumbe”, aseguró el mandatario.

11 veredas del municipio fueron afectadas por un deslizamiento de tierra que afectó el acueducto local con el que se abastecen 3.500 campesinos de la zona.

La emergencia, ocurrida el lunes 9 de enero, dejó afectadas a más de 150 familias de las veredas Parraga Viejo, Santa Clara, La Soledad y Chontaduro.

Al respecto, el gobernador de Cauca, Elías Larrahondo, indicó que el alcalde municipal, José Roberto Ocampo, “ha hecho todo lo preventivo para evacuar a las comunidades que en este momento se encuentran en sitios de albergue donde vamos a pasar a visitarlos”.

Seguir leyendo: