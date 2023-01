Un reclutamiento forzado sería el caso del manifestante del paro nacional que ingresó a una disidencia de las FARC

La madre del manifestante del paro nacional que terminó en una disidencia de las FARC asegura que su hijo no llegó al grupo armado de forma voluntaria.(Captura de pantalla)

A mediados de diciembre de 2022, el entonces senador Gustavo Bolívar del Pacto Histórico difundió un video en el que un joven, que fue identificado como David Estiven Fernández, señalaba que había ingresado a una de las disidencias de las extintas FARC porque su vida estaba en riesgo tras sufrir una persecución por haber participado en las manifestaciones del año pasado en contra del gobierno del expresidente Iván Duque.

Sin embargo, esta versión del video, donde Fernández -vestido de verde oliva y con fusil al hombro- aseguraba que su ingreso al grupo armado ilegal fue de forma voluntaria, estaría en entredicho tras una entrevista que concedió la madre del joven en el informativo de televisión Noticias RCN, medio en el que sostuvieron que se trató de un reclutamiento forzado.

“Salió sobre las 2 de la tarde. A las 10 de la noche me escribió “Mami me estoy tomando unas polas” y nunca más volví a saber de él”, inició el relató la progenitora del manifestante, que, además, formaba parte del Consejo Local de Juventud de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

Basándose en el testimonio de la mujer, en la nota periodística señalaron que el grupo armado estuvo convenciendo a más jóvenes, que participaron en las protestas, para ingresaran a sus filas durante.

“Están influenciando gente, lavándoles el cerebro para que se unan a la gente mala”, indicó la madre del joven en ese medio de comunicación.

Fernández había reiterado en el video, por el que se hizo tristemente célebre, que apoyó las manifestaciones del paro nacional y que formó parte de la instancia de participación distrital.

“Participé activamente de movimientos sociales, del levantamiento popular desde el 28 de abril de 2021 en la ciudad de Bogotá. Participé también de procesos institucionales como consejero de juventud entre otros, gracias a mi liderazgo y trabajo comunitario”, expresó.

Sin embargo, aseguró que sufrió perfilamientos por parte de las autoridades e incluso fue atacado, por lo que tomó la decisión de ingresar al grupo armado.

“A pesar de estar consagrado en la Constitución del 91 el derecho a protestar y a organizarme quiero realizar la siguiente denuncia. Amenazas contra mi integridad física por parte de grupos paramilitares diligenciados desde la Brigada XIII en Bogotá y la Policía Nacional. Persecución y perfilamiento por parte de estos mismos. Atentados contra mi vida como el ocurrido en la manifestación del 20 de julio del presente año”, aseguró.

A raíz de esas declaraciones, que se llevó a cabo en circunstancias que se desconocen, Gustavo Bolívar le imploró al joven que regresara con su familia en Bogotá, ya que esa misma decisión la tomaron antes muchos jóvenes y eso solo recrudeció el conflicto armado en Colombia.

“Con todo el dolor de mi alma. Ese camino que acaba de tomar es el mismo que tomaron muchas generaciones y eso solo condujo a una espiral de muerte y de violencia. Eso es lo que quieren los miembros de la ultraderecha para seguir incendiando este país. Tu le acabas de dar un alimento que es con el que han tenido oprimida (a Colombia)”, señaló.

No obstante, la madre del manifestante cuestionó al hoy excongresista por sus declaraciones, donde daba a entender que se trató de un ingreso voluntario al grupo armado.

“Le pido al senador Gustavo Bolívar que, por favor, sea más honesto con las declaraciones que está dando de que mi hijo está por gusto, que lo compruebe primero”, afirmó en Noticias RCN.

También le solicitó al jefe de Estado, Gustavo Francisco Petro, que interceda para que su hijo regrese a la vida civil y abandone las armas.

“Le quiero hacer un llamado al señor presidente Petro para que, por favor, así como mi hijo fue una de las grandes personas que colaboró para que él esté en el poder, espero que usted también me colabore y me lo ayude a traer”, expresó.

La mujer aconsejó a los padres de familia a estar más pendientes de sus hijos para prevenir que pasen por una situación similar.

“Que se apersonen de los hijos, yo sé que hay muchos muchachos y el día que se llevaron a mi hijo se llevaron más de ellos, estoy convencida”, agregó en la entrevista en Noticias RCN.

Finalmente le envió un mensaje al joven donde lo cuestionó: “Hijo si usted me está escuchando, usted sabe que yo no fui copartidaria de que participara en eso de política y nada de eso, pero si a usted le nació hacer eso mire las consecuencias y mire hasta donde me ha llevado”.

