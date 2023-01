La Jesuu habla de la deslealtad en medio de la crisis que atraviesa su empresa de pelucas

La Jesuu. Foto: Instagram @lajesuu

La Jesuu, Valentina Ruiz como es su nombre de pila, publicó un par de mensajes más que aparentemente tienen relación con la situación que atraviesa su empresa y lo que repercute en su vida personal.

“Muchas personas van a estar contigo mientras tengas algo que ofrecerles y mientras puedan beneficiarse. Una vez ya no les sirvas, van a demostrar lo que realmente son y te van a desechar”.

Posteriormente, publicó una oración titulada “Pon todo en manos de Dios y grandes milagros llegarán”. Como era de esperarse, algunos de los usuarios que la siguen en Instagram reaccionaron a sus publicaciones, uno de ellos le respondió: “Dios siempre está contigo, de esa saldrás. Te queremos”; y La Jesuu no dudó en resaltar todo el agradecimiento y cariño que siente por su comunidad en vista del apoyo que le brindan:

“A lo bien que ustedes son la recompensa más linda que Dios me ha dado, ¡los quiero más!”; fue su respuesta.

La Jesuu, tras revelar que su empresa pasa por delicada situación, comparte mensaje sobre la deslealtad. Foto: Historias de Instagram @lajesuu

Aunque la creadora de contenido no precisó si sus anteriores mensajes sobre la deslealtad tienen una relación directa o no con las dificultades que ha estado teniendo con su emprendimiento de pelucas y extensiones; vale la pena recordar que en el texto inicial que publicó sobre este problema resaltó la importancia de tener cuidado al momento de delegarle a alguien el manejo de una empresa.

“Estoy recibiendo asesoría y acompañamiento de parte de las autoridades y mi abogado, quienes me están ayudando con esta situación tan triste y aterradora, que me ha tenido así de ausente. Tengan mucho cuidado a quienes les confían sus empresas, a veces tenemos el enemigo al lado y no nos damos cuenta. Espero contarles lo más rápido”, fueron sus palabras sobre el asunto en un principio.

La Jesuu confiesa que su marca pasa por una “situación triste y aterradora”. Foto: Historias de Instagram de @lajesuu

No sobra mencionar que, en la actualidad La Jesuu es una de las influenciadoras de mayor popularidad en el país. La caleña, aparte de sus marcas, también destaca por su carismática y jocosa actitud al momento de contar anécdotas o experiencias sobre su vida, además de filmar divertidos videos para sus seguidores. No hay que olvidar que también acostumbra a publicar contenido positivo sobre amor propio y aceptación de la imagen corporal.

Hasta el día de hoy, Valentina Ruiz reúne más de tres millones de followers en Instagram y es amiga cercana de otras populares figuras de las redes sociales como Epa Colombia y Andrea Valdiri.

