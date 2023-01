Santiago Arias y las posibilidades de vestirse con la camiseta de Millonarios

El lateral derecho de la selección Colombia lleva seis meses sin jugar. Tomado de @santiagoarias13

El pleno mercado de pases el nombre de Santiago Arias está sobre la mesa de varios equipos, ya que el jugador colombiano es agente libre luego de que el Atlético de Madrid le rescindiera el contrato al exequidad que jugó cedido en la temporada anterior en el Granada FC.

En las últimas horas, el jugador de 30 años fue tendencia en las redes sociales debido a la información que dio el periodista de Caracol Radio, Juan Felipe Cadavid, que afirmó que el ex Sporting de Lisboa fue ofrecido a Millonarios. “El nombre de Santiago Arias, como en cualquier lugar, llamó la atención en el club Albiazul. Se dialogó, se habló, pero, en este momento, me dijeron que ya no están hablando sobre ese tema”.

Cabe destacar que actualmente en la posición de Santiago Arias, Millonarios tiene a Israel Alba y Elvis Perlaza que, pese a las críticas de la afición, fue renovado por la dirigencia capitalina, lo que hace más complejo el arribo del futbolista que disputó dos mundiales con la selección Colombia (Brasil 2014 y Rusia 2018).

Así mismo, el lateral derecho estuvo en el radar del Manchester United, dado el entrenador de los Diablos Rojos, el neerlandés Erik ten Hag, conoce al paisa desde su paso por la Eredivisie, no obstante, todo quedó en mera especulación.

Lo cierto es que la carrera de Santiago Arias ha venido a menos desde que fichó por el cuadro Colchonero a mediados de 2018 a cambio de 11 millones de euros tras su buena campaña con el PSV Eindhoven de Países Bajos. El antioqueño no pudo consolidarse en el equipo del Cholo Simeone.

Al no encontrar cabina en la escuadra de la capital española, Santiago Arias se fue a préstamo al Bayer Leverkusen de Alemania en 2020. Con el equipo de las Aspirinas, el colombiano solo disputó un partido dado que en octubre de ese mismo año sufrió una dura lesión en su tobillo durante un partido con la selección Colombia por eliminatoria ante Venezuela en Barranquilla.

Tras su paso la Bundesliga, Arias regresó al Atlético Madrid en el que no tenía lugar, por lo cual fue cedido al Granada FC. Con los Rojiblancos jugó por todas las competiciones un total de 14 partidos anotando un tanto e igual número de asistencias; sin embargo, el onceno granadino terminó perdiendo la categoría.

En octubre de 2022, el ex Sporting de Lisboa hizo parte del top 5 de jugadores libres más valiosos por encima de futbolistas como el francés Timothée Kolodziejczak y el brasileño William.

1. Edgar Ié (Portugal) - 3.5 M €

2. Fábio Martins (Portugal) - 3.5 M €

3. Santiago Arias (Colombia) - 3 M €

4. Enock Kwateng (Ghana) - 2.5 M €

5. Zakaria Labyad (Marruecos) - 2.5 M €

6. Ryan Thomas (Australia) - 2 M €

7. Willian (Brasil) - 2 M €

8. Uros Spajic (Serbia) - 2 M €

9. Nikola Maksimovic (Serbia) - 2 M €

10. Timothée Kolodziejczak (Francia) - 2 M €

