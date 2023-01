Delegación del ELN asegura que la Mesa está en crisis por imposiciones unilaterales del Gobierno Petro

Foto de archivo. Representantes del Gobierno de Colombia y de la guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) asisten a una conferencia de prensa en Caracas, Venezuela, 12 de diciembre, 2022. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Los miembros de la delegación del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que adelanta diálogos de paz con el Gobierno nacional, señalaron que la mesa de conversaciones se encuentra en crisis, debido a la declaración de cese al fuego que hizo el presidente Gustavo Petro sin consultar a los voceros de esa organización. Anunciaron correctivos, manifestaron su voluntad de continuar los diálogos y no respondieron a la solicitud de tregua del Ejecutivo.

“Como el gobierno no cumple con los procesos de discusión de la Mesa y toma medidas unilaterales y las hace públicas, estos procedimientos ponen en crisis el desarrollo de la Mesa”, señalaron los miembros del comando central de la organización insurgente a través de un comunicado.

La delegación aseguró que durante el primer ciclo de conversaciones que terminó el pasado 12 de diciembre en Caracas, Venezuela. Ambas partes acordaron conformar un equipo de comunicaciones conjuntas para informar de manera objetiva sobre el desarrollo de la Mesa. Además, se abordó la agenda de diálogos, la institucionalización de la Mesa, acciones y dinámicas humanitarias y pedagogía, así como continuar el segundo ciclo en México.

No se llegó a ningún acuerdo sobre una tregua. Sin embargo, el 31 de diciembre de 2022 el presidente Petro anunció a través de Twitter el acuerdo de un cese al fuego bilateral con el ELN y otros cuatro grupos armados y delincuenciales. Incluso decretó el cese de acciones hostiles de la fuerza pública hasta por seis meses. Pero al día siguiente esa organización aclaró que no había concertación al respecto.

“Esta medida gubernamental no respeta ni las temáticas ni los procedimientos que se acordaron en el Primer Ciclo. El ELN no puede aceptar como bilateral una decisión unilateral del gobierno, que no acata la formalidad de la Mesa como el espacio convenido para llegar a entendimientos y viola los procedimientos de no difundir a la opinión pública lo que no sea de consenso. Por tanto, este decreto no compromete al ELN”, aseguró la delegación a través de un comunicado difundido el 9 de enero de 2023.

Señalaron que el cese al fuego bilateral “es un tema que está pendiente de discutir”, pero sobre el que no hay ningún acuerdo. Es decir que podrá abordarse en la Mesa de Conversaciones durante el segundo ciclo que debería iniciar a finales del mes de enero, aunque ponen de presente que primero deberá darse trámite a los temas pendientes del primer ciclo.

“Pese a lo anterior, la Delegación de Diálogos del ELN sigue pendiente para darle continuidad al Segundo Ciclo acordado, pero antes se hace necesario tratar los últimos acontecimientos, para tomar los correctivos que garanticen la superación de esta crisis y la no repetición de estas acciones unilaterales y por fuera de la Mesa”, señaló la delegación de paz de la organización guerrillera.

“Si se pretende imponer medidas unilaterales y más guerra, se genera incertidumbre e inestabilidad, profundizando la crisis que vivimos”, concluyó la delegación en su comunicado. Invitaron a mantener los procesos democráticos, participativos y de consenso para tomar decisiones al respecto.

El comandante del ELN, alias Antonio García, también se pronunció al respecto a través de su cuenta de Twitter en la que señaló que se trataba de un incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno nacional. “Los acuerdos, hasta los más elementales, siempre se hacen mínimo entre dos. Es novedoso el invento de hacer acuerdos de “yo con yo””, señaló.

Antonio García, comandante general del ELN, sobre el cese al fuego

El Gobierno nacional tuvo que derogar el decreto de cese de acciones bélicas contra la guerrilla el 3 de enero. El ministro del Interior, Alfonso Prada, sostuvo que habían decidido declarar el cese al fuego bilateral como respuesta a la tregua de Navidad del ELN entre el 24 de diciembre y el 2 de enero, como lo había convocado la misma delegación, pero su decisión extendió las fechas hasta seis meses. Solicitaron una tregua mientras se discute un acuerdo al respecto, pero la delegación no se refirió a ese punto en su comunicado.

“Siempre hemos dicho que la Mesa de diálogos es el instrumento para construir acuerdos entre el ELN y el gobierno. Si se hace por medio de micrófonos, de manera pública y unilateral, no se necesitaría Mesa”, agregó el comandante de la organización insurgente.

