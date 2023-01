Secretario de Gobierno de Chaparral (Tolima) fue víctima de atentado

Gustavo Fernando Gutiérrez, secretario de Gobierno de Chaparral, fue auxiliado por vecinos del lugar para luego ser trasladado al hospital Federico Lleras de Ibagué. Foto Alcaldía de Chaparral

En la mañana del 7 de enero Gustavo Fernando Gutiérrez Pacheco, secretario de Gobierno de Chaparral (Tolima), fue víctima de un ataque sicarial en el cual recibió cinco impactos de arma de fuego.

El funcionario, que estaba en su casa, recibió los disparos en el hombro y el cuello, otro en la mano izquierda y uno más en la parte superior de la cabeza, que le afectó el cuero cabelludo.

Las primeras informaciones que se tienen al respecto indican que desconocidos llegaron hasta la puerta de su vivienda y dispararon. Gustavo Fernando Gutiérrez se encontraba con su madre, la cual señaló que los hombres huyeron del lugar una vez atacaron a su hijo. La vivienda del secretario está ubicada en el barrio Carmenza Rocha de Chaparral.

Una vez impactado, el funcionario de 45 años de edad fue auxiliado por vecinos del lugar, para luego ser trasladado al hospital Federico Lleras de Ibagué donde es atendido por especialistas. Las autoridades señalaron que su estado de salud es estable.

El primero en pronunciarse respecto al ataque fue Hugo Fernando Arce, alcalde de Chaparral, que confirmó que el funcionario fue abordado por sujetos armados que le dispararon en cinco ocasiones.

“Le hicieron un atentado al secretario de Gobierno. Le llegaron a la casa y le hicieron cinco tiros, tiene uno en la cabeza. Lo trajimos al hospital y le están haciendo exámenes para revisar qué comprometió”, informó el mandatario local.

Gustavo Gutiérrez Pacheco es un abogado, especializado en derecho administrativo, y había tomado posesión de su cargo como secretario de Gobierno el 17 de agosto de 2022. El alcalde también señaló que, en caso de requerir atención de más alta complejidad, podría ser trasladado a un centro médico de Bogotá.

Las autoridades competentes, una vez conocieron el caso, iniciaron las investigaciones para identificar y ubicar a los sujetos que atentaron contra Gutiérrez Pacheco, además de establecer las causas del hecho.

Como en gran parte del país, los habitantes de Chaparral celebraban el puente de reyes cuando se presentó el ataque en contra de Gustavo Fernando Gutiérrez.

Finalmente, el alcalde Hugo Fernando Arce aseguró que “el secretario de Gobierno no tenía amenazas, a mí no me comentó de amenazas contra su vida”, finalizó en sus primeras declaraciones respecto al caso.

Durante las fiestas de Fin de Año, en el departamento de Tolima, se han presentado varios hechos de violencia con riñas y ajustes de cuentas en varios municipios, dejando la pérdida de varias vidas.

Concretamente, en Chaparral, el 31 de diciembre se conoció que, al parecer, sujetos armados llegaron hasta una vivienda ubicada en la vereda Icarco y atentaron contra la vida de una familia. Una mujer y un niño de tres años resultaron heridos.

De acuerdo con información de mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil de Tolima, sobre las 2:00 de la madrugada ocurrió el hecho que dejó un hombre muerto. “Se presentó situación especial en el municipio de Chaparral, donde son impactados por arma de fuego, una señora y un menor de tres años. De igual forma, otro señor del mismo núcleo familiar resulta muerto, también por arma de fuego”, señaló el oficial.

